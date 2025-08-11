Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Silniční kontroly
Co musí při silniční kontrole v České republice řidiči předložit?
Minulý týden se příbramští policisté zaměřili během dvou dnů na měření rychlosti jízdy. Zjistili celkem 24x překročení rychlosti a jeden nevyhovující technický stav vozidla. Hlídky uložily pokuty ve výši téměř 40 tisíc korun a tři přestupková jednání bude ještě řešit správní orgán. Navíc příslušníci policie odhalili jeden trestný čin, a to ohrožení pod vlivem návykové látky.
Co musí při silniční kontrole v České republice řidiči předložit? Řidičský průkaz ani malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla) již předkládat nemusí, stejně tak doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, policisté data zjistí z elektronických evidencí. Stačí prokázat svou totožnost. Prokázáním totožnosti se rozumí uvedení jména, příjmení, data narození, případně adresy a rodného čísla. Totožnost lze také prokázat cestou mobilní aplikace eDoklady. Osoby starší 65 let musí však mít u sebe doklad o zdravotní způsobilosti. Výše uvedené doklady je ale nutné mít při cestách do zahraničí a vyplatí se to i při řešení drobnějších nehod v tuzemsku.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
11. srpen 2025