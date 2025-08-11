Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Silniční kontroly

Co musí při silniční kontrole v České republice řidiči předložit? 

Minulý týden se příbramští policisté zaměřili během dvou dnů na měření rychlosti jízdy. Zjistili celkem 24x překročení rychlosti a jeden nevyhovující technický stav vozidla. Hlídky uložily pokuty ve výši téměř 40 tisíc korun a tři přestupková jednání bude ještě řešit správní orgán. Navíc příslušníci policie odhalili jeden trestný čin, a to ohrožení pod vlivem návykové látky.

Co musí při silniční kontrole v České republice řidiči předložit? Řidičský průkaz ani malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla) již předkládat nemusí, stejně tak doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, policisté data zjistí z elektronických evidencí. Stačí prokázat svou totožnost. Prokázáním totožnosti se rozumí uvedení jména, příjmení, data narození, případně adresy a rodného čísla. Totožnost lze také prokázat cestou mobilní aplikace eDoklady. Osoby starší 65 let musí však mít u sebe doklad o zdravotní způsobilosti. Výše uvedené doklady je ale nutné mít při cestách do zahraničí a vyplatí se to i při řešení drobnějších nehod v tuzemsku.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
11. srpen 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 