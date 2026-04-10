Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Přechody pro chodce
Policisté dohlíželi na bezpečnost silničního provozu u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol.
Tento týden probíhala po celé republice preventivní akce v dopravě s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Jak už z názvu vyplívá, přechod se za nás nepodívá, jestli můžeme bezpečně přejít. Hlavním cílem akce je posílit v dětech zásady při vstupu do vozovky.
Tato pravidla se ve středu také dozvěděly děti ze ZŠ ve Hvožďanech, kam zavítali příbramští dopravní policisté. Navíc žákům ukázali i policejní techniku a vybavení, které při své práci používají.
Chodci by měli vědět:
- přechází se přes přechody, pokud jsou od nich do 50 m,
- u přechodu je dobré navázat oční kontakt s řidičem,
- před vstupem do vozovky musí odhadnout, zda vozidlo stihne zastavit,
- neexistuje absolutní přednost chodců na přechodech,
- při přecházení si musí všímat i druhého jízdního pruhu,
- pokud není přechod, mohou komunikaci přejít jen na přehledných místech a je nutné se 3x rozhlédnout - vlevo, vpravo a znovu vlevo,
- je důležité i nošení reflexních prvků, za šera nebo při hustém dešti je takto označený člověk vidět až na 200 metrů.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
10. duben 2026