Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Přechody pro chodce

Policisté dohlíželi na bezpečnost silničního provozu u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. 

Tento týden probíhala po celé republice preventivní akce v dopravě s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Jak už z názvu vyplívá, přechod se za nás nepodívá, jestli můžeme bezpečně přejít. Hlavním cílem akce je posílit v dětech zásady při vstupu do vozovky.

Tato pravidla se ve středu také dozvěděly děti ze ZŠ ve Hvožďanech, kam zavítali příbramští dopravní policisté. Navíc žákům ukázali i policejní techniku a vybavení, které při své práci používají.

Chodci by měli vědět:
- přechází se přes přechody, pokud jsou od nich do 50 m,
- u přechodu je dobré navázat oční kontakt s řidičem,
- před vstupem do vozovky musí odhadnout, zda vozidlo stihne zastavit,
- neexistuje absolutní přednost chodců na přechodech,
- při přecházení si musí všímat i druhého jízdního pruhu,
- pokud není přechod, mohou komunikaci přejít jen na přehledných místech a je nutné se  3x  rozhlédnout - vlevo, vpravo a znovu vlevo, 
- je důležité i nošení reflexních prvků, za šera nebo při hustém dešti je takto označený člověk vidět až na 200 metrů.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
10. duben 2026

Odkazy do noveho okna

ZŠ Hvožďany

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 