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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poznáte muže na fotografii?

Je podezřelý z krádeže elektrokoloběžky. 

Kolegové z obvodního oddělení policie v Dobříši řeší krádež elektrokoloběžky SEGWAY v hodnotě 18 tisíc korun. K té došlo v objektu pro odkládání kol, který se nachází ve Školní ulici v Dobříši. Zatím neznámý pachatel zde v pátek 29. května v odpoledních hodinách (15:45 - 17:30 hod.) odloženou elektrokoloběžku odcizil a odjel s ní neznámo kam. Díky kamerovému systému máme fotografii podezřelé osoby, kterou by policisté potřebovali k celé věci vyslechnout. Pokud tedy někdo osobu na fotografii pozná, nechť se s touto informací obrátí na policisty z Dobříše na telefonní číslo 727 968 509.

por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
23. června 2026

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