Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Opilí motoristé
Požití alkoholu před jízdou nebo během ní je velmi nebezpečné.
Alkohol otupuje smysly, zvyšuje agresivitu, způsobuje tzv. tunelové vidění, člověk má zpomalené reakce, nesprávně odhaduje situaci a také přeceňuje vlastní schopnosti.
Vloni zavinili na příbramských silnicích opilí motoristé přes 40 dopravních nehod. Policisté proto zaměřují kontroly právě i na odhalování řidičů pod vlivem návykových látek. V loňském roce příslušníci policie řešili na Příbramsku 695 šoférů pod vlivem alkoholu či drog, z uvedeného počtu bylo 257 motoristů řešeno pro spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
7. leden 2026