Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Nultá hodina autoškoly
Projekt zaměřený na sedmnáctileté řidiče.
Během včerejšího dopoledne proběhl na Střední odborné škole Dubno projektový den s názvem „Nultá hodina autoškoly“. Jedná se o vzdělávací projekt BESIP ve spolupráci s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR a dopravním psychologem zaměřený na středoškoláky, na budoucí začínající řidiče. Během čtyřhodinového programu studenti získávají důležité informace o tom, co za volantem dělat a čemu se naopak vyhnout.
Na stanovišti BESIP studenti zhlédli dokument od režiséra Víta Klusáka "13 minut". Název dokumentu je zároveň čas, který se někteří snaží rychlou jízdou ušetřit při cestě z Prahy do Brna. Film vypráví příběh pěti řidičů, kteří zasáhli do životů druhých lidí, protože na to šlápli, a způsobili závažné nehody. Dále se od pracovníka BESIP dozvěděli, podle jakých kritérií si vybrat kvalitní autoškolu a jak má připravit absolventy k úspěšnému složení závěrečné zkoušky.
Na stanovišti Policie ČR posluchači obdrželi informace, jak probíhá silniční kontrola, co vše policisté kontrolují, co dělat, pokud dojde k dopravní nehodě a jaké jsou nejčastější nešvary, kterých se motoristé dopouštějí, např. nevěnování se řízení, nepřipoutání bezpečnostními pásy, držení telefonu za jízdy v ruce, zastavování za autobusových zastávkách, překračování rychlosti. Byly jim promítnuty i crash testy, kde je vidět, co se děje s nepřipoutaným člověkem v době nárazu do pevné překážky, a to i v nižších rychlostech. Na stanovišti HZS viděli, jak vypadá záchrana osob z havarovaných vozidel, jaké jsou zásady první pomoci a reálné fotografie z dopravních nehod. Dopravní psycholožka je seznámila s tím, jaké dopady má na lidskou psychiku to, když se stanou účastníkem nehody, a jaká rizika jsou spojená s řízením pod vlivem alkoholu, drog či únavy.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
24. březen 2026