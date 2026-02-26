Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Nešvary za volantem
Velmi častým nešvarem řidičů kromě držení telefonu za jízdy je zastavení na autobusových zastávkách.
Ve středu 25. února se dopravní policisté zaměřili při svých kontrolách na věnování se řízení, zejména zda řidiči neoprávněně nepoužívají hovorové zařízení během jízdy. Při nevěnování se řízení pak motoristé mohou následně vjíždět do protisměru, na nezpevněnou krajnici, nedodržovat bezpečnou vzdálenost za vozidlem, bezdůvodně snižovat rychlost jízdy apod., což je velmi nebezpečné. Policejní hlídky zjistily u 70 zastavených automobilů 12 přestupků a uložily pokuty ve výši téměř deseti tisíc korun. Jeden šofér držel telefon v ruce, v ostatních případech šlo o nevyhovující technický stav aut nebo o nepoužití bezpečnostních pásů.
Dalším častým nešvarem řidičů kromě držení telefonu za jízdy je zastavení na autobusových zastávkách. Je dobré si připomenout některé případy, kde motoristé nesmí zastavit, a už vůbec ne stát. Jedná se o zastávky autobusu, které začínají značkou „Zastávka autobusu“ a končí ve vzdálenosti 5 metrů za označníkem. Pokud je prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou, platí zákaz jen pro vyznačený prostor. Zastavit a stát se dále nesmí na silnicích I. třídy, na silniční vegetaci, na mostě, v zatáčce, před nepřehledným vrcholem, v připojovacím či odbočovacím pruhu. Ani křižovatky nebo přechody pro chodce nejsou výjimkou, to platí i ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před nimi. Dále se nesmí ani zastavit na železničním přejezdu či v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 metrů před nimi a za nimi.
