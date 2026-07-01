Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Motorkáři
Motocyklisté jsou při dopravních nehodách mnohem zranitelnější než řidiči ostatních vozidel.
O víkendu proběhla na Příbramsku dopravní akce, při které policisté zkontrolovali 208 vozidel a zjistili 30 přestupků. To znamená, že každý sedmý zastavený řidič měl nějaký problém. Na pokutách hlídky vybraly 37 tisíc korun, tři motoristy bude ještě řešit správní orgán. Nejčastěji šlo o překročení rychlosti v obci a nepřipoutání bezpečnostními pásy. Dva šoféři drželi za jízdy telefon v ruce, jeden neměl dálniční známku, dva usedli za volant pod vlivem alkoholu, jeden neměl řidičské oprávnění a přestupku se dopustil i cyklista a motocyklista.
Právě na motorkáře se v dalších dnech příslušníci policie zaměří. Motocyklisté by si měli uvědomit, že jsou při dopravních nehodách mnohem zranitelnější než řidiči ostatních vozidel. Riziko, že motorkář či jeho spolujezdec bude při havárii usmrcen nebo vážně zraněn, je mnohem vyšší než u osádky automobilu. Motocyklistu nechrání žádná karoserie, bezpečnostní pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti, které má na sobě. Je to speciální oblečení nejlépe s reflexními prvky, přilba, pevná obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře. Mít na motorce jen tričko a kraťasy znamená i při malém pádu hodně bolesti.
Správné směřování pohledu je klíčové pro rychlou a bezpečnou jízdu na motocyklu. Motorkář by se měl dívat co nejvíce dopředu, ne jen pár metrů přes sebe. Může pak mnohem lépe reagovat na vzniklý problém. Platí základní poučka – jedu tam, kam se dívám. Pokud bude v krizové situaci koukat např. na strom, tak do něj narazí. Navíc by měl mít připravený únikový prostor, to znamená, vědět kudy jet, kdyby auto před ním náhle třeba zastavilo.
Spolujezdci na motorkách se mohou aktivně podílet na jízdě vozidla, např. negativním ovlivňováním rovnováhy, tím pak naruší ovladatelnost stroje a mohou zapříčinit nehodu, proto nesmí být pod vlivem návykových látek. Přepravované osoby mají povinnost podrobit se vyšetření ke zjištění, zda nejsou ovlivněny alkoholem nebo drogou. Za porušení zákona hrozí spolujezdci pokuta, řidič za spolujezdce na stroji v tomto směru zodpovědný není.
Je nutné si uvědomit, že ostatní šoféři mohou motocyklistu snadno přehlédnout, např. neodhadnou jeho rychlost. Dopravní analytici doporučují vyslovit nahlas „hele, motorka“, kdykoli nějakou řidiči uvidí, napomůžou tak mozku zvyknout si na přítomnost motocyklů v provozu a mozek se tím vůči nim pak stane pozornější.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
1. červenec 2026