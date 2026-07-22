Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Koloběžkáři
Jezdci na koloběžce jsou dle zákona považováni za cyklisty.
V posledních letech se značně zvýšil počet „koloběžkářů“ v silničním provozu. Elektrokoloběžky jsou poměrně rychlé, lehké, skladné a jejich uživatelé nemusí řešit parkovací místa. Bohužel někteří z nich si neuvědomují, že dle zákona jsou považováni za cyklisty. I oni musí znát základní povinnosti řidiče, dopravní značky a samozřejmě musí zapomenout před jízdou na požívání alkoholu. Někdy to ale ignorují nebo to vůbec neví.
Mezi nejčastější přestupky koloběžkářů patří jízda po chodnících. Důležité je vědět, že po chodníku se může koloběžka pouze vést, výjimku mají jen děti mladší deseti let, a že se jezdí při pravém okraji vozovky. Jízda na koloběžce je zakázána i na stezce pro chodce, v pěší zóně a na přechodu pro chodce.
Koloběžkáři značně ohrožují na chodnících chodce a v provozu pak sami sebe. Jsou snadno přehlédnutelní, občas přeceňují své schopnosti, navíc jsou koloběžky velmi citlivé na nerovnosti na silnici. Nehoda se může stát kdykoliv, kdekoliv a komukoliv. Pád při rychlosti 25 km/h je srovnatelný s pádem z 2,5 metrů.
Koloběžka, stejně jako kolo, podléhá povinné výbavě. Volné konce řídítek musí být zaslepené, vpředu musí být odrazka bílé barvy, vzadu červené a z boku oranžové barvy. Za snížené viditelnosti musí být rozsvícené světlomety. Jezdci na koloběžce do 18 let věku musí mít řádně nasazenou ochrannou přilbu.
K bezpečnější jízdě mohou pomoci i brýle, které brání kontaktu oka s letícím hmyzem, od věci nejsou asi rukavice a chrániče, při pádu se tak koloběžkář vyhne nepříjemným odřeninám. Ideální je také nosit reflexní vestu, která odráží světla aut až do vzdálenosti 200 metrů. Pokud má elektrokoloběžka maximální rychlost vyšší než 25 km/h, je považována za moped, a musí mít sjednané povinné ručení, jinak hrozí ve správním řízení pokuta až 50 tisíc korun.
Mezi další povinnosti jezdců na koloběžce patří:
- pokud vidí před přechodem stát chodce, jsou povinni zastavit a nechat ho přejít,
- nesmí ohrozit chodce přecházející komunikaci, na kterou odbočují,
- nesmí za jízdy držet telefon v ruce,
- musí dávat znamení o změně směru jízdy,
- pokud je na silnici vyznačený cyklopruh, mají ho užít,
- nesmí jezdit vedle sebe,
- na koloběžce smí jet jen jedna osoba.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
22. červenec 2026