Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědky havárie

PŘÍBRAMSKO - U Dobříše havaroval do lesního porostu

Policisté z dopravního inspektorátu v Příbrami se od 9. ledna zabývají případem havárie osobního vozidla. K celé události došlo zhruba ve 12:45 hodin na silnici II/114 v katastru obce Dobříš, a to na 25,2 km. Řidič osobního vozidla Ford jel ve směru od Hostomic na Dobříš, kdy na uvedeném úseku přejel do protisměru a s vozidlem sjel mimo komunikaci a následně narazil do lesního porostu. Policisté u muže provedli dechovou zkoušku, která vyšla s negativním výsledkem a následně byl s lehkým zraněním převezen do nemocnice. Výslechem poškozeného řidiče a jednoho svědka bylo zjištěno, že se měl vyhýbat protijedoucímu vozidlu, proto měl strhnout řízení a vyjet mimo komunikaci, aby střetu zabránil. Dle jeho slov se mělo jednat o žluté vozidlo značky Seat. Policisté by v souvislosti s touto událostí potřebovali získat kamerové záznamy od dalších řidičů, kteří projížděli v místě nehody. Pokud jste uvedeným místem v uvedený čas projížděli nebo máte jakékoliv informace, které by policistů pomohly s objasněním celé události ozvěte se prosím na linku 158 nebo využijte telefonní číslo 974 879 527 nebo mobilní telefon 735 784 019.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

17. ledna 2025

