Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Fyzické testy nanečisto
Můžete si otestovat svou fyzickou zdatnost.
Je Vám více než 18 let a zvažujete kariéru u Policie ČR nebo se chystáte jen navštívit Park Mirakulum? Přijďte si nezávazně vyzkoušet fyzické prověrky k Policii ČR. Akce se uskuteční 13. září 2025 od 13:00, 14:00 a 15:00 hodin v Parku Mirakulum v Milovicích a je určena pro širokou veřejnost. Rádi bychom zdůraznili, že není potřeba kupovat vstupenku do Parku Mirakulum.
Obdobná akce se uskuteční také 15. září 2025 od 13:00 hodin na Atletickém stadionu Lokomotiva Beroun. Fyzické testy budou probíhat pod záštitou města Beroun a budou přístupné široké veřejnosti – zdarma. Na místě bude probíhat ukázka služebních dopravních prostředků a policejní výstroje a výzbroje
Můžete si otestovat svou fyzickou zdatnost a pokusit se splnit prověrky, které musí absolvovat všichni budoucí policisté. Pokud se Vám podaří prověrky úspěšně zvládnout, získáte osvědčení o splnění testů, které má platnost 18 měsíců. Toto osvědčení Vám navíc může ušetřit třetinu přijímacího řízení, pokud se rozhodnete skutečně stát policistou.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
11. srpen 2025