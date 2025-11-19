Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Děti mají právo na pocit bezpečí
Děti, které prožívají násilí, by měly vědět, že se nemusí bát požádat o pomoc.
Dne 19. listopadu si připomínáme smutné osudy dětí, a to během Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí. Dnes proběhne celorepublikový happening Centra Locika s názvem „Bubnovačka“. Bubnovat může kdokoli a kdekoli, doma, ve škole, v práci i na veřejném místě. Bubnovačka symbolizuje podporu dětem, které doma zažívají násilí.
Tento den upozorňuje na problematiku špatného zacházení s dětmi, na závažnost tohoto problému. Týrání, zanedbávání a zneužívání má zničující dopad na zdraví a psychický stav dítěte, může se pak stát trauma pacientem, kterého je následně těžké léčit. Některé děti jsou bohužel trestány za jakýkoliv sebemenší prohřešek. Stávají se terčem stresu nebo problémů dospělých. V novele občanského zákoníku bude zakotvena nepřijatelnost tělesného trestání dětí, násilí do výchovy prostě nepatří. Nejde o kriminalizaci rodičů za ojedinělé selhání, ale o změnu společenské normy. Výchova dětí má být založena na nenásilných a respektujících přístupech.
Agresivita ve společnosti roste. Každé dítě má však právo na dětství bez násilí, a toto právo má být garantováno státem. V červnu letošního roku vláda schválila nový vládní program Bezpečné dětství – cesta k prevenci násilí ve společnosti. Cílem je posílit ochranu dětí a vytvořit prostředí, v němž se budou cítit skutečně bezpečně. Násilí v blízkých vztazích se totiž přenáší do veřejného prostoru a ohrožuje i vnitřní bezpečnost.
Děti, které prožívají násilí, by měly vědět, že se nemusí bát požádat o pomoc. Jednou z možností je Linka bezpečí s číslem 116 111, denně vyřizuje několik stovek hovorů. Pomoci může ale každý. Často lidé chodí s klapkami na očích, mají pocit, že strkat nos do cizích záležitostí jim nepřísluší. Důležité je ale všímat si svého okolí, pokud máme podezření, že nějakému dítěti může být výše uvedeným způsobem ubližováno, pak platí oznamovací povinnost, podezření je možné sdělit i anonymně.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
19. listopad 2025