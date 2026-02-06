Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Chybělo málo
Jak se ukazuje, značná část účastníků silničního provozu nezná své povinnosti.
Ve středu 4. února proběhla v Příbrami v prodejně Tesco akce s názvem „Chybělo málo“, na které se podílel BESIP a Policie ČR. Chodci i řidiči byli informování o tom, jak málo chybí k tomu, aby nedošlo k dopravní nehodě. Základem je zodpovědný přístup, plně se věnovat dopravní situaci. Občané si odnesli navíc i reflexní pásky, které značně zvyšují jejich viditelnost.
Řidiči musí neustále sledovat situaci v provozu, chodníky jsou součástí pozemní komunikace, proto mají motoristé sledovat i chování chodců na chodníku. Dále musí umožnit chodci, který je na přechodu nebo ho zřejmě hodlá užít, bezpečně vozovku přejít. Nijak ho nesmí ohrozit či omezit, proto se musí přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohli vozidlo zastavit. Na přechodech pro chodce a bezprostředně před nimi se nesmí předjíždět. Řidiči také nesmí ohrozit chodce přecházející silnici, na kterou odbočují.
Chodci se před vstupem na vozovku musí přesvědčit, jestli ji mohou bezpečně přejít, aniž by ohrozili sebe či ostatní účastníky silničního provozu. Musí brát ohled na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících aut, to znamená, že musí odhadnout, zda vozidla stihnou bezpečně zastavit. Rozhodně nesmí vstupovat na přechod bezprostředně před blížícím se automobilem, řidič nedokáže zastavit na místě, auto má určitou brzdnou dráhu. Při přecházení je dobré navázat oční kontakt s šoférem. Chodci při přecházení musí sledovat i ostatní jízdní pruhy. Jeden vůz jim umožní přecházení, v protijedoucím autě si motorista ani nevšimne, že někdo jde přes silnici. Chodci dále nesmí vstupovat na přechod, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy, a také musí dávat přednost tramvaji. Je-li na komunikaci vyznačen přechod pro chodce nebo místo pro přecházení, jsou chodci povinni ho užít, pokud jsou od něho vzdáleny do 50 metrů.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
6. únor 2026