Zebra opět v akci
V okolí škol se v těchto dnech znovu objevily policejní hlídky. Policisté z územního odboru Praha venkov-JIH v celém regionu se i letos zapojují do preventivního projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“, který má zvýšit bezpečnost dětí na přechodech pro chodce.
Ve dnech 7. až 10. dubna policisté z obvodních oddělení a dopravního inspektorátu dohlíželi na vybrané přechody v blízkosti škol a školských zařízení. Hlídky se zaměřily především na ranní a polední dobu, kdy děti míří do školy nebo se vracejí domů. Policisté malé chodce oslovovali a ptali se jich, zda znají základní pravidla bezpečného přecházení silnice.
Preventivní aktivity však nekončí pouze u přechodů. V následujících týdnech policisté navštíví mateřské a základní školy, kde pro děti připraví vzdělávací semináře zaměřené na bezpečné chování v silničním provozu. Součástí programů bude také seznámení s dalšími projekty, jako je „Markétina dopravní výchova“ nebo „Bezpečné cesty“, na jejichž realizaci se Policie České republiky dlouhodobě podílí.
Podobná opatření se budou opakovat i v září, kdy se děti po prázdninách vrátí do škol. Policisté tehdy opět vyrazí k přechodům, aby připomněli, že bezpečnost na silnicích je společnou odpovědností všech účastníků provozu.
Projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ bude policie představovat také na prezentačních akcích a setkáních s veřejností. Cílem je oslovit nejen děti, ale i dospělé, kteří mohou svým chováním významně přispět k prevenci dopravních nehod.
Projekt tak i letos zdůrazňuje jednoduché, ale zásadní pravidlo: každý krok na přechodu začíná tím, že se rozhlédneme.
por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
10. dubna 2026