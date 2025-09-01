Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zebra je tu opět s námi
První zářijový týden se v okolí škol opět objeví policisté, kteří v rámci preventivního projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ dohlédnou na bezpečnost nejmenších účastníků silničního provozu. Cílem je připomenout dětem i dospělým, že bezpečné chování na přechodech není samozřejmost, ale důležitá dovednost.
Policisté z územního odboru se i letos zapojují do tradičního preventivního projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. V rámci této iniciativy budou během prvního zářijového týdne dohlížet na bezpečnost silničního provozu u vybraných přechodů pro chodce v blízkosti škol a školských zařízení, zejména v ranních a poledních hodinách.
Policisté budou aktivně oslovovat děti, které míří do školy, a ptát se jich, zda znají základní pravidla bezpečného přecházení. Cílem je nejen zvýšit bezpečnost, ale také podpořit povědomí o správném chování v silničním provozu.
V dalších týdnech navštíví policisté mateřské a základní školy, kde pro děti připraví interaktivní semináře zaměřené na pravidla bezpečného chování chodců. Děti se během těchto setkání seznámí i s dalšími projekty, jako je „Markétina dopravní výchova“ nebo „Bezpečné cesty“, které rovněž podporují bezpečnost na silnicích.
Informace o projektu budou policisté šířit také na prezentačních akcích a veřejných setkáních, kde budou mít příležitost oslovit širší veřejnost a podpořit prevenci dopravních nehod.
Projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ tak i letos připomíná, že bezpečnost dětí na silnicích je prioritou, a že každý krok na přechodu začíná správným rozhodnutím – rozhlédnout se.
Por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
1. září 2025