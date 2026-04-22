Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Fyzické testy nanečisto
Přijďte si ověřit své schopnosti a udělat krok k možné kariéře u Policie České republiky.
Je Vám více než 18 let a zvažujete kariéru u Policie České republiky, nebo si jen chcete ověřit, jakou máte fyzičku? Přijďte si nezávazně vyzkoušet fyzické prověrky k Policii České republiky. Akce se uskuteční v pondělí 4. května 2026 od 11:00 hod. do 15:30 hod. v areálu ATLETICKÉHO STADIONU BENEŠOV a je určena širší veřejnosti. Registrace na fyzické prověrky bude probíhat na místě v 11:30 hod. a v 13:30 hod.
Můžete si otestovat svou fyzickou zdatnost a pokusit se splnit prověrky, které musí absolvovat všichni budoucí policisté. Pokud se Vám podaří prověrky úspěšně zvládnout, získáte osvědčení o splnění testů, které má platnost 18 měsíců. Toto osvědčení Vám navíc může ušetřit třetinu přijímacího řízení, pokud se rozhodnete skutečně stát policistou.
Přejeme Vám hodně úspěchů :-)
por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
22. dubna 2026