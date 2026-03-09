Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Fyzické prověrky nanečisto
Přijďte si ověřit své fyzické schopnosti a udělat tak první krok k možné kariéře u Policie České republiky.
Je Vám více než 18 let a zvažujete kariéru u Policie ČR nebo si jen chcete ověřit, jakou máte fyzičku? Přijďte si nezávazně vyzkoušet fyzické prověrky k Policii České republiky. Akce je určena pro širokou veřejnost a uskuteční se v úterý 31. března 2026 od 13:00 hodin v budově Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje na adrese: Praha 5 - Zbraslav, Na Baních 1535. Registrace zájemců proběhne téhož dne na místě v době od 12:30 do 13:15 hodin.
Můžete si otestovat svou fyzickou zdatnost a pokusit se splnit prověrky, které musí absolvovat všichni budoucí policisté. Pokud se Vám podaří prověrky úspěšně zvládnout, získáte osvědčení o splnění testů, které má platnost 18 měsíců. Toto osvědčení Vám navíc může ušetřit třetinu přijímacího řízení, pokud se rozhodnete skutečně stát policistou.
Přejeme Vám hodně úspěchů.
por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
9. března 2026