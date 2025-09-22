Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Policie ČR varuje před rostoucí vlnou kybernetických podvodů.
Policie ČR varuje před podvodnými zprávami typu „Ahoj mami, potřebuju peníze“
Policie České republiky zaznamenává v poslední době výrazný nárůst případů podvodného jednání, při kterém pachatelé kontaktují občany prostřednictvím mobilních aplikací (např. WhatsApp, Messenger) nebo SMS zpráv.
Typickým prvkem těchto podvodů je zpráva ve znění:
„Ahoj mami, rozbil se mi telefon, píšu ti z nového čísla. Potřebuji rychle poslat peníze na účet.“
Pachatelé se vydávají za dítě, příbuzného či jinou blízkou osobu a pod záminkou naléhavé situace žádají okamžitý převod finančních prostředků. Cílem je vylákat od obětí peníze, které následně putují na účty podvodníků.
Jak se chránit
Policie České republiky doporučuje občanům, aby dodržovali tato základní pravidla:
- Nikdy nezasílejte peníze pouze na základě textové zprávy.
- Vždy si ověřte pravdivost informací telefonickým hovorem na známé číslo, které běžně používá váš příbuzný či známý.
- Pokládejte doplňující otázky, na které může znát odpověď pouze skutečná osoba, za niž se pachatel vydává.
- Nikdy nesdělujte údaje k bankovnímu účtu nebo platební kartě.
Postup v případě, že jste peníze odeslali
- Neprodleně kontaktujte svoji banku a požádejte o zastavení platby.
- Událost okamžitě oznamte Policii České republiky na lince 158.
Policie České republiky apeluje na všechny občany, aby byli obezřetní a nenechali se zmanipulovat naléhavými zprávami. Krátké ověření telefonátem může zabránit vzniku značných finančních ztrát.
Stačí jeden telefonát, abyste ochránili své peníze i sebe!
por. Bc. Tomáš Macura
preventista ÚO Nymburk
22. září 2025