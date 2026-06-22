Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Na kole jen s přilbou
Proč je kousek plastu rozdílem mezi výletem a tragédií?
Sluníčko pálí, vítr fouká do tváře a před vámi je kilometry prázdné cyklostezky. Ideální den na kolo. Jenže i ta nejpohodovější vyjížďka se může během vteřiny změnit v noční můru. Stačí drobný štěrk, nepozorný chodec nebo chvilka nepozornosti. Kampaň „Na kolo jen s přilbou“ letos opět připomíná, že bezpečnost na dvou kolech začíná od hlavy.
Statistiky, které nejdou okecat
- Mnoho cyklistů stále žije v iluzi, že přilba je nutná jen pro malé děti nebo při divokém sjezdu v horském terénu. Realita z policejních statistik je ale neúprosná:
- Až 75 % smrtelných úrazů cyklistů je způsobeno poraněním hlavy.
- Velká část těžkých nehod se stane v naprosto běžném terénu – na městských silnicích nebo cyklostezkách kousek od domova.
- Přilba dokáže snížit riziko vážného zranění mozku o více než 60 %.
Mýtus vs. realita: „Jedu jenom kousek pro rohlíky, mně se nic nestane.“ Právě na těchto krátkých, rutinních trasách lidé nejčastěji chybují a podceňují riziko. Asfalt je stejně tvrdý po jednom kilometru jako po padesáti.
Desatero bezpečné jízdy: Rady pro každého cyklistu
Aby byla vaše jízda nejen zábavná, ale hlavně bezpečná, držte se těchto základních pravidel:
1. Přilba musí sedět (a být zapnutá!)
Mít přilbu na hlavě "na frajera" rozepnutou nebo posunutou do týla je stejné, jako nemít žádnou. Přilba musí sedět vodorovně, chránit čelo i zátylek a pod bradou byste měli mít prostor maximálně na jeden prst.
2. Po pádu helmu vyměňte
I když na přilbě po pádu nevidíte prasklinu, její vnitřní struktura může být narušená. Při dalším nárazu už vás neochrání. Berte ji jako jednorázový airbag.
3. Buďte vidět – ve dne i v noci
Blikačky a reflexní prvky nejsou ostuda, ale nutnost. Jasné oblečení vám může zachránit život zejména za šera, v lese nebo v hustém provozu.
4. Technický stav kola na prvním místě
Před každou jízdou zkontrolujte to nejzákladnější: brzdy a tlak v pneumatikách.
5. Předvídejte a sledujte okolí
Nespoléhejte na to, že máte na křižovatce nebo přechodu přednost. Oční kontakt s řidičem auta je jistota, že o vás ví. Sledujte také povrch před sebou (písek, mokré listí či tramvajové pásy dokážou kolo podtrhnout bleskově).
Zákon mluví jasně, zdravý rozum ještě jasněji
V České republice je přilba povinná pro cyklisty do 18 let. Dospělí sice legislativní povinnost nemají, ale hlavy máme všichni stejně křehké. Kampaň „Na kolo jen s přilbou“ proto apeluje na všechny věkové kategorie: Chraňte to nejcennější, co máte.
Nezáleží na tom, jestli sedláte silničku, horské kolo nebo elektrokoloběžku. Až příště vyrazíte ven, cvaknutí přezky pod bradou by mělo být automatickým startovacím rituálem.
„Život je jako jízda na kole. Abyste si udrželi rovnováhu, musíte se hýbat – a abyste si ji udrželi napořád, musíte si chránit hlavu.“
por. Bc. Tomáš Macura
preventista ÚO Nymburk
22. červen 2026