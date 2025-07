Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Loupež ve večerce

NYMBURSKO- Policisté pátrají po neznámém muži na kamerovém záznamu.

Nymburští kriminalisté se od minulého pátku, tj. 4. července 2025, zabývají případem loupeže ve večerce v Poděbradech, do které přišel zatím neznámý muž s nožem. Ten krátce před 16. hodinou vstoupil do prodejny a okamžitě přešel k pokladnímu pultu. Následně na obsluhu vytáhl nůž, kterým dvakrát bodnul do prodejního pultu a po obsluze požadoval vydání peněz. V tu chvíli ale podezřelý muž netušil, že prodavač má pod pultem mačetu, kterou vyndal na svou obranu.

Když podezřelý mačetu uviděl, okamžitě z prodejny odešel a prodejce celou věc nahlásil policistům, kteří po maskovaném muži začali okamžitě pátrat. Bohužel se ho vypátrat nepodařilo a ani ztotožnit ze zajištěných kamerových záznamů, proto se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o pomoc s pátráním.

Podezřelý muž je asi 170 - 180 cm vysoký, štíhlé postavy. Oblečen byl do šedých teplákových kraťasů, na kterých byl na levé nohavici nápis s číslem 76. Dále měl oblečenou černou mikinu. Na rukách měl nasazené černé rukavice, na hlavě kšiltovku modré barvy s nápisem a na obličeji sluneční brýle a růžový respirátor.

Muž mluvil plynně česky a měl krátce střižené hnědé vlasy.

Pokud muže na kamerových záznamech poznáváte nebo máte jakékoliv poznatky, které by policistům pomohly, ozvěte se prosím na linku 158 nebo přímo nymburským kolegům na tel. číslo 725 080 653.

Kriminalisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, za což pachateli může hrozit až 10letý trest odnětí svobody.





por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

13. července 2025

