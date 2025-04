Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Falešný bankéř opět na scéně

NYMBURSKO - Podobných podvodů bohužel neubývá.

Policisté se napříč celou republikou, tedy i napříč Středočeským krajem setkávají s dalšími případy podvodů, kde figuruje falešný policista, bankéř, investiční poradce nebo například člen rodiny.



Nejinak tomu bylo i tentokrát v jednom případu na Nymbursku.

Poškozenou 56letou ženu koncem února telefonicky kontaktovalo neznámé číslo, kdy se do telefonu ozvala neznámá žena, která poškozenou informovala o tom, že si pod její identitou chtěla vzít neznámá žena na její osobu úvěr ve výši 250 tisíc korun na pobočce v Pardubicích. Vzhledem k tomu, že toto jednání bylo podezřelé, měla následně poškozenou přepojit na pracovníka bezpečnosti. Ten údajně zjistil, že někdo nahlížel do osobního účtu poškozené a připojil k němu nové telefonní číslo a zřejmě tedy poškozené ukradl bankovní identitu. Aby žena o své peníze nepřišla, měla bankéři sdělit, jakými bankovními účty disponuje, aby bylo možné finanční prostředky na těchto účtech zachránit. Tímto způsobem pak podvodník zjistil, že žena disponuje nejen vlastním bankovním účtem, ale i účtem firemním, jelikož pracuje jako účetní na jedné ze škol na Nymbursku.



Žena se pak podle pokynů měla přihlásit na internetové stránky, kde se měla přihlásit ke zmíněným účtům a peníze převést na zabezpečený rezervní účet, což žena ze strachu o své i firemní peníze udělala. Dle pokynů pak začala posílat peníze na „zabezpečené účty“ a takto přeposílala platby ve vyšších částkách.

Jak je již bohužel v těchto případech obvyklé, podvodníci využívají různé taktiky, aby svou oběť znejistili a vyvolali v ní pocit, že jsou její peníze v nebezpečí a pak nabízejí pomoc s převodem na bezpečný účet nebo vybraní finanční hotovosti, kterou pak poškození mají odevzdat pracovníkovi banky, který jí odveze přímo do banky a uloží na bezpečný účet.



Všechny tyto postupy jsou naprosto nestandardní a upozorňujeme na ně opakovaně. Na obdobné telefonáty a instrukce po telefonu nikdy nereagujte. Sami si zavolejte do své banky nebo si dojděte na pobočku a tam si informace ověřte. Žádný pracovník banky by vás po telefonu nenabádal k takovému postupu a nepřesvědčoval vás o tom, že je potřeba peníze převést na bezpečný účet. Bohužel i přesto, že před podvodníky denně varujeme, se najdou po celé republice lidé, kteří podvodníkovi uvěří, stejně tak jak to bylo v tomto případě na Nymbursku.



Nymburští kriminalisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což v případě dopadení může pachateli hrozit až 8letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

1. dubna 2025

