Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Vozidlo v protisměru
Hledáme další svědky.
Policisté mosteckého dopravního inspektorátu se v návaznosti na oznámení a zveřejněné video na sociálních sítích obrací na veřejnost, kterou žádají o spolupráci. Včerejší čtvrtek v 18:13 hodin přijalo operační středisko oznámení o vozidle v protisměru. To pravděpodobně špatně najelo silnici 1/13 u obce Patokryje a směřovalo k Mostu. Policisté byli na místě pár minut po oznámení, ale automobil se na uvedené komunikaci již nenacházel. Pátrání v okolí bylo po vozidle neúspěšné. Podle zjištění by se mohlo jednat o vůz světlé barvy, nejspíše bílé. Z dostupných zdrojů není vzhledem tmě a odrazu světla možné identifikovat registrační značku. Pokud jste se s tímto vozidlem v protisměru potkali a máte informace, které by vedly ke ztotožnění auta a řidiče, sdělte je policistům na lince 158. Rádi uvítáme i další kamerové záznamy ostatních projíždějících automobilů. Policistům se může přihlásit i řidič nebo řidička předmětného vozidla. Děkujeme za spolupráci.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
21. listopadu 2025