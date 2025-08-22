Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté pátrají po ženě
Soud na ni vykal příkaz k zatčení.
Mostečtí kriminalisté prověřují závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látka a s jedy. V této souvislosti pátrají po Lence Špivákové, která je v probíhajícím trestním řízení velmi důležitou osobou. Žena se nezdržuje na adrese svého trvalého bydliště v Teplicích a všechny její kontakty jsou nedostupné. Z tohoto důvodu se ocitla v databázi hledaných osob, protože na ni Okresní soud v Mostě vydal příkaz k zadržení. Kriminalisté se obrací na širokou veřejnost, kterou žádají o pomoc. Pokud víte, kde se hledaná nachází, sdělte tuto informaci policistům na linku 158. Je vysoká pravděpodobnost, že žena odjela do zahraničí. Žádáme také osoby, které jsou popřípadě s Lenkou Špivákovou v kontaktu, aby na ni policistům předali aktuální spojení. Předem děkujeme za spolupráci.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
22. srpna 2025