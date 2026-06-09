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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nebyli jste u nehody?

Policisté hledají svědky. 

Policisté z mostecké dopravního inspektorátu se obrací na veřejnost, kterou žádají o spolupráci. Na samotném počátku týdne 8. června došlo v 14:45 hodin k nehodě motocyklu. Po ulici Moskevská na úrovni parkoviště u obchodu Bikers Crown jelo v uvedený čas vozidlo Simpa Abaca a motocykl Suzuki. Pravděpodobně vlivem nedáním přednosti v jízdě došlo k pádu řidiče na motorce, který skončil mimo vozovku. Ke střetu účastníků silničního provozu nedošlo. Pádem došlo ke škodě na jednostopém prostředku a ke zranění řidiče. Tímto žádáme všechny svědky, kteří viděli buď samotný střet, nebo jízdu obou prostředků ještě před samotnou nehodou, nechť se ozvou na linku 158. Policistům by pomohly i záznamy z palubních kamer ostatních projíždějících vozidel. Policejní hlídka po incidentu už s několika svědky na místě mluvila, ti se hlásit nemusí. Svědectví pomůžete k řádnému objasnění dopravní nehody. Předem děkujeme za spolupráci.

por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddelení tisku a prevence
9. června 2026

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dn moskevská

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