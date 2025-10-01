Policie České republiky  

Ústecký kraj

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kriminalisté hledají muže

Trpí vážnou nemocí. 

Mostečtí kriminalisté se obrací na širokou veřejnost, protože pátrají po Borisi Ležalovi. Pohřešování oznámila matka, která svého syna viděla naposledy 28. září v noci ve 2:00 hodiny. Odešel z bytu v Mostě a do současné doby se nikomu neozval. Matka se z jistých důvodů vážně obává o jeho zdraví. Muž není ozbrojený ani nebezpečný. Léčí se ovšem se schizofrenií a měl by užívat léky, které nemá u sebe. Tím by mohlo být chování pohřešovaného nepředvídatelné. Policisté po panu Ležalovi intenzivně pátrají. Nepovedlo se zjistit žádné kontaktní osoby ani místa, kde by se mohl syn pohybovat. Na sobě by mohl mít černé tenisky, černé kalhoty, modré triko s květinovým vzorem a zelenou khaki bundu. Pokud jste muže viděli nebo máte informace o jeho pohybu, kontaktujte neprodleně linku 158. Děkujeme.

por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
1. října 2025

ležal

ležal 

