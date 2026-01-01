Alkohol za volant nepatří
Na Mostecku proběhla preventivní akce.
Dnes proběhla na území mosteckého okresu plánovaná dopravně bezpečnostní akce, při které se policisté zaměřili zejména na věnování se řízení, ale i na rychlost nebo alkohol za volantem.
Kontroly vozidel probíhaly také v rámci preventivní akce a celorepublikové kampaně „Řídím, piju nealko pivo“. Jedná se o dlouhodobý preventivní projekt organizovaný Českým svazem pivovarů a sladoven za podpory Policie České republiky a BESIP Ministerstva dopravy ČR. Jeho cílem je zvýšit povědomí řidičů motorových i nemotorových vozidel o nealkoholických alternativách piva a přispět ke snížení rizika dopravních nehod způsobených jízdou pod vlivem alkoholu.
Policisté mosteckého dopravního inspektorátu se společně s kolegou preventistou zaměřili svou pozornost především na řidiče motorových vozidel. V rámci kampaně je velký apel směřován i na cyklisty, kteří patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu.
Čtvrteční akce měla preventivní charakter a řidiči byli informováni o rizicích spojených s alkoholem za volantem. Všichni obdrželi nealkoholické pivo jako symbolickou podporu bezpečného chování na silnicích.
Česká republika je zemí s nulovou tolerancí alkoholu za volantem i za řídítky. Přesto bývá vliv alkoholu na schopnost řídit velmi často podceňován. Jen včasný a správný úsudek, rychlé reakce a plné soustředění mohou zajistit bezpečnou cestu pro řidiče samotného i pro ostatní účastníky provozu. Statistiky jsou neúprosné. Na silnicích v České republice zemře mnoho lidí při dopravních nehodách, ve kterých hraje hlavní roli právě alkohol.
Stejná pravidla platí i pro cyklisty. I oni jsou řidiči a zejména na společných stezkách s chodci může být jejich jízda pod vlivem alkoholu velmi riziková.
Apel na veřejnost
Pokud konzumujete alkoholické nápoje, buďte zodpovědní. Usednutím za volant či řídítka pod vlivem nerozhodujete pouze o sobě, ale i o zdraví a životech ostatních. Lhostejnost na silnicích nemá místo.