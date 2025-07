Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řídil značně opilý

MLADOBOLESLAVKO- Navíc ani nevlastní řidičské oprávnění.

V pondělí 30. června zastavili policisté z prvosledové hlídky ke kontrole řidiče, který v ulici Purkyňova v Mladé Boleslavi, a to krátce před 21. hodinou.

Poté co řidiče vyzvali k předložení dokladů policisté zjistili, že není vlastníkem řidičského oprávnění, tedy za volantem nemá co dělat. Když 37letého muže dále vyzvali k podrobení se dechové zkoušce, přišlo další "překvapení". Muž policistům nadýchal 3,5 promile. Velkým štěstím tak bylo to, že nikoho v takto značnš opilém stavu nezranil.

Hned další den policisté z mladoboleslavského obvodního oddělení muži sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí až roční trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

3. července 2025

vytisknout e-mailem