Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Reakce na příspěvek na sociálních sítích

MLADOBOLESLAVSKO - Opilého muže natočil kolemjdoucí před policejní služebnou.

Touto cestou bychom chtěli reagovat na příspěvek, který se včera večer, tj. 17. června 2025, objevil v některých mladoboleslavských skupinách na sociálních sítích, na němž je krátké video nebo fotografie muže, který stojí spoře oděný před policejní služebnou a policie, dle vyjádření autora příspěvku, nijak nekonala. Z tohoto důvodu chceme na příspěvek zareagovat a uvést veškerá fakta.

Muž na fotografii/videu byl na obvodní oddělení převezen policisty z oddělení hlídkové služby poté, co na něj upozornila bezpečnostní služba v areálu obchodního centra, která policisty požádala o pomoc, a to z toho důvodu, že muž byl ve značně podnapilém stavu, bosý, spoře oděný a zjevně dezorientovaný.

Na základě tohoto oznámení se na místo během několika málo minut dostavili policisté, kteří cizince ztotožnili a provedli u něj dechovou zkoušku, která prokázala pozitivní výsledek s hodnotou 2 promile alkoholu v dechu.



Muž policistům uváděl, že čeká na kamaráda. Byl však dezorientovaný a nebyl schopen samostatně řešit svou situaci, proto ho policisté převezli na policejní služebnu a snažili se kontaktovat některého z jeho známých, kteří by jej mohli na služebně vyzvednout a odvézt do místa bydliště.

Muž nebyl omezen na osobní svobodě, proto mohl krátce vyjít před budovu, aby si mohl zakouřit, zatímco policisté dále hledali osobu, která by ho na služebně vyzvedla. I v této chvíli byl však pod dohledem a policisté situaci nepodcenili, naopak, aktivně se snažili najít řešení celé situace. Jeho stav se však dále zhoršoval, byl čím dál více dezorientovaný a své chování už neměl zcela pod kontrolou. Vzhledem k tomu, že se žádný z jeho známých nedostavil, bylo rozhodnuto o jeho umístění na protialkoholní záchytnou stanici. Tímto krokem bylo zajištěno nejen jeho vlastní bezpečí, ale také prevence možného narušení veřejného pořádku.



Rozumíme, že jeho vzhled a vystupování mohly kolemjdoucí zneklidnit, nicméně situace byla po celou dobu řešena profesionálně, zákonně a současně i lidským přístupem.

Žádáme veřejnost, aby se v podobných případech zdržela unáhlených závěrů – okolnosti mohou být složitější, než se zdá na první pohled.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

18. června 2025

vytisknout e-mailem