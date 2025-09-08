Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pomozte nám ztotožnit důležitého svědka

Byl svědkem napadení dvou mužů a mohl by nám pomoci popsat podezřelého, který je napadl. 

Policisté z Mladé Boleslavi se od konce měsíce července, konkrétně od 26. července, zabývají incidentem, ke kterému došlo v ulici Jičínská v Mladé Boleslavi.

Právě tam, mezi 00:50 - 01:25 hodin došlo ke slovní a pak i fyzické potyčce, kdy neznámý muž měl napadnout dva cizince, kdy jeden z nich byl převezen se zraněním v obličeji do nemocnice.

Celý incident nebo jeho část zřejmě viděl mladý muž na fotografii, který je tak pro policisty důležitým svědkem a potřebovali by ho k celé věci vyslechnout. Právě on by policistům mohl konflikt mezi 3 muži popsat a objasnit za jakých okolností ke konfliktu mezi muži došlo a poskytnout nám popis podezřelého.

Pokud svědka na fotografii poznáváte, prosím ozvěte se policistům OOP Mladá Boleslav na tel. číslo 974     , stejně tak žádáme přímo mladého muže, svědka na fotografii, aby se taktéž policistům ozval na uvedené číslo a poskytl jim důležité informace a popis podezřelého, po kterém policisté pátrají.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
8. září 2025

důležitý svědek

důležitý svědek 

