Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátráme po 11leté dívce
Pokud jste pohřešovanou viděli nebo máte k jejímu pohybu poznatky, volejte 158.
Kriminalisté vyhlásili v neděli 24. srpna 2025 ve večerních hodinách pátrání po 11leté dívce z Mladé Boleslavi, která odešla z domu neznámo kam a doposud se nevrátila a nedala o sobě žádnou zprávu.
Bližší informace k pohřešované dívce naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=21170824250107 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
V případě jakýchkoliv poznatků k dívce a jejímu pohybu nás neprodleně kontaktujte na lince tísňového volání 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
24. srpna 2025