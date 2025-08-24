Policie České republiky  

Pátráme po 11leté dívce

Pokud jste pohřešovanou viděli nebo máte k jejímu pohybu poznatky, volejte 158. 

Kriminalisté vyhlásili v neděli 24. srpna 2025 ve večerních hodinách pátrání po 11leté dívce z Mladé Boleslavi, která odešla z domu neznámo kam a doposud se nevrátila a nedala o sobě žádnou zprávu. 

Bližší informace k pohřešované dívce naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=21170824250107   (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

V případě jakýchkoliv poznatků k dívce a jejímu pohybu nás neprodleně kontaktujte na lince tísňového volání 158.


por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
24. srpna 2025

