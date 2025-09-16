Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Na svobodě dlouho nevydržel
Kriminalisté zadrželi muže podezřelého z napadení ženy v parkovacím domě mladoboleslavské nemocnice.
Mladoboleslavští policisté a kriminalisté odvedli velice rychlou a dobrou práci při dopadení pachatele, který v minulém týdnu sexuálně napadl ženu.
Vše se odehrálo v minulém týdnu, konkrétně 11. září, v podvečerních hodinách, v parkovacím domě přiléhajícímu k mladoboleslavské nemocnici. Podle zjištění kriminalistů měl muž fyzicky napadnout ženu, která se po práci vracela ke svému vozidlu. Muž k ní měl přistoupit zezadu a osahávat jí proti její vůli na intimních partiích. Když se žena aktivně bránila a křičela, rozhodl se pachatel z místa odejít.
Otřesená žena celou věc oznámila blízké osobě a nahlásila na policii. Mladoboleslavští kriminalisté pak začali okamžitě jednat a po muži pátrat. Ohledali místo činu, zajistili důkazy a vyhodnotili kamerový záznam z parkovacího domu. Díky kvalitnímu kamerovému systému a především i díky výborné osobní a místní znalosti policistů, pak ztotožnili 30letého muže, který teprve před měsícem opustil brány věznice, kde si odpykával trest za majetkovou trestnou činnost. Podezřelého muže policisté krátce po incidentu zadrželi a sdělili mu obvinění ze spáchání zločinu znásilnění, za což mu může hrozit až 10letý trest odnětí svobody.
Obviněný muž se ke skutku doznal. Uvedl, že byl v době činu pod vlivem alkoholu a omamných látek. Z jeho vyjádření vyplývá, že k útoku došlo bez předchozího kontaktu či motivace, pouze v důsledku jeho momentálního psychického a intoxikačního stavu.
Současně kriminalisté podali podnět státnímu zástupci na vzetí obviněného do vazby, proto, aby v trestné činnosti nepokračoval.
Je tedy velice pravděpodobné, že vzhledem k tomu, že muž na svobodě vydržel jen měsíc a nyní se dopustil takto závažného trestného činu, bude putovat znovu do vězení.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
16. zaří 2025