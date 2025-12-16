Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědkyni

Pokud mladou ženu poznáváte, ozvěte se na mladoboleslavským policistům. 

Policisté z Mladé Boleslavi by potřebovali ztotožnit mladou ženu na fotografii, která procházela začátkem prosince obchodním centrem v Mladé Boleslavi na tř. Václava Klementa.

Mladou ženu by policisté potřebovali vyslechnout jako svědkyni a právě ona by jim mohla poskytnout důležité informace, které by mohly pomoci s objasněním případu, který policisté nyní šetří.

Žádáme ženu na fotografii, aby kontaktovala mladoboleslavské policisty na tel. čísle 974 877 522, stejně tak žádáme ostatní, kteří by ženu poznali, aby se taktéž ozvali mladoboleslavským policistům.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
16. prosince 2025

