Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme svědky nehody osobního vozidla a chodkyně
K té došlo 6. října v Bakově nad Jizerou.
Mladoboleslavští dopravní policisté šetří dopravní nehodu, ke které došlo 6. října 2025 v odpoledních hodinách, konkrétně v 16:34 hodin v Bakově nad Jizerou.
K nehodě došlo na silnici II/276, v ulici Husova u č.p. 276 na přechodu pro chodce. Řidička osobního vozidla Volkswagen Golf jela ve směru od centra a ve zmíněném místě na přechodu pro chodce došlo ke střetu s nezletilou chodkyní, která utrpěla zranění, které si vyžádalo hospitalizaci.
Policisté by k celé věci potřebovali vyslechnout svědky, případně i řidiče, kteří místem projížděli a mohli by mýt celý incident zachycený na palubních kamerách svého vozidla. Žádáme tyto svědky, aby se dopravním policistům ozvali na tel. číslo 974 877 650 nebo na linku 158.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
14. října 2025