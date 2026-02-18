Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědka na kamerovém záznamu

Žádáme ho, aby kontaktoval policisty z Mladé Boleslavi. 

Policisté z Mladé Boleslavi pátrají po totožnosti svědka na videozáznamu a fotografii a potřebovali by zjistit, zda si nevšiml pachatele majetkové trestné činnosti.

V polovině ledna došlo v ulici U Česany v Dalovicích ke krádeži motorového vozidla. Poblíž místa procházel muž, který by pro policisty mohl být důležitým svědkem. Právě on si mohl pachatele, který se do vozidla vloupal a následně s ním odjel, všimnout. Policisté by ho proto potřebovali vyslechnout a zjistit, zda si něčeho podezřelého nevšiml.

Žádámě svědka na fotografii a záznamu, aby kontaktoval mladoboleslavské policisty na tel. čísle 974 877 522, stejně tak žádáme i ostatní, kteří by nám pomohli svědka ztotožnit, aby se ozvali na uvedené tel. číslo.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
18. února 2026

možný svědek Dalovice

možný svědek Dalovice 

Detailní náhled

