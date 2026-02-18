Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme svědka na kamerovém záznamu
Žádáme ho, aby kontaktoval policisty z Mladé Boleslavi.
Policisté z Mladé Boleslavi pátrají po totožnosti svědka na videozáznamu a fotografii a potřebovali by zjistit, zda si nevšiml pachatele majetkové trestné činnosti.
V polovině ledna došlo v ulici U Česany v Dalovicích ke krádeži motorového vozidla. Poblíž místa procházel muž, který by pro policisty mohl být důležitým svědkem. Právě on si mohl pachatele, který se do vozidla vloupal a následně s ním odjel, všimnout. Policisté by ho proto potřebovali vyslechnout a zjistit, zda si něčeho podezřelého nevšiml.
Žádámě svědka na fotografii a záznamu, aby kontaktoval mladoboleslavské policisty na tel. čísle 974 877 522, stejně tak žádáme i ostatní, kteří by nám pomohli svědka ztotožnit, aby se ozvali na uvedené tel. číslo.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
18. února 2026