Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Fyzické prověrky nanečisto
Praha - Přijďte si ověřit své schopnosti a udělat krok k možné kariéře u Policie ČR!
Je Vám více než 18 let a zvažujete kariéru u Policie ČR nebo si jen chcete ověřit, jakou máte fyzičku? Přijďte si nezávazně vyzkoušet fyzické prověrky k Policii ČR. Akce se uskuteční dne 31. března 2026 od 13:00 hod., budova Krajského ředitelství policie Středočeského kraje na Zbraslavi, Na Baních 1535 a je určena pro širokou veřejnost. Registrace od 12:30 do 13:15 hod.
Můžete si otestovat svou fyzickou zdatnost a pokusit se splnit prověrky, které musí absolvovat všichni budoucí policisté. Pokud se Vám podaří prověrky úspěšně zvládnout, získáte osvědčení o splnění testů, které má platnost 18 měsíců. Toto osvědčení Vám navíc může ušetřit třetinu přijímacího řízení, pokud se rozhodnete skutečně stát policistou.
Přejeme Vám hodně úspěchů!
prap.Jiří Plesar
10.3.2026