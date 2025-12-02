Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Bezpečnostní opatření – advent 2025
Mladoboleslavští policisté budou dohlížet na bezpečný průběh akcí v předvánočním čase
V souvislosti s adventním obdobím a vánočními svátky přijala policie v Mladé Boleslavi a okolí adekvátní opatření, s tím související také zvýšení počtu uniformovaných policistů v ulicích. Policie realizuje bezpečnostní opatření, která se týkají předvánočního a vánočního období. Tato opatření jsou přijímána s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci a plánována vždy podle konkrétních a ohlášených akcí konaných v rámci adventu. Policisté se zaměřují na místa s větší koncentrací osob. V tomto předvánočním čase jsou to především vánoční trhy, rozsvěcování vánočních stromků na náměstích měst a obcí, ale také obchodní centra a přilehlá okolí.
Úkolem policistů v ulicích je nejen dohlížet na bezpečnost osob ale také působit preventivně, upozorňovat na rizika spojené s tímto obdobím.
Kapesní krádeže:
- při návštěvě vánočních trhů a nákupech si dávejte pozor na své osobní věci
- kabelky nenechávejte volně ležet v nákupních košících a mějte je vždy pod kontrolou
- doklady noste odděleně od finanční hotovosti
- na platební karty si neznačte PIN kód
Nákupy na internetu/e-shopy:
- Objednávejte zboží jen z ověřených a důvěryhodných zdrojů
Podvodné charitativní sbírky:
- sbírky mají svá pravidla
- je k dispozici kopie osvědčení příslušného úřadu, který sbírku povolil
- je k dispozici plná moc právnické osoby s identifikačními údaji a údaji o sbírce, potvrzená podpisy statutárních orgánů s otiskem razítka
Auto není trezor:
- ve svých vozidlech nenechávejte na viditelných místech žádné předměty
- věci ukládejte do zavazadlového prostoru vozidla
- nenechávejte ve vozidlech cenné věci (telefony, navigace, notebooky, fotoaparáty apod.)
Při cestě na vánoční nákupy či slavnosti buďte připraveni na zvýšený provoz na komunikacích. Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu. Obrňte se trpělivostí a nezapomeňte, že alkohol za volant rozhodně nepatří.
prap. Jiří Plesqar
2.12.2025