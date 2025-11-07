Policie České republiky  

Zaměřeno na řidiče autobusů

Mělnické policejní hlídky kontrolovaly dodržování zákonných předpisů u řidičů linkových autobusů. 

V rámci zajištění bezpečnosti v silničním provozu proběhlo v uplynulých dnech v teritoriu Územního odboru Mělník dopravní opatření zaměřené na profesionální řidiče linkových autobusů, kteří přepraví desítky až stovky osob. Policisté se soustředili na dodržování zákonných povinností, především na zákaz užití alkoholu nebo jiných návykových látek před jízdou. Kontroly probíhaly na frekventovaných zastávkách a všechny byly v pořádku. Nebyl zjištěn žádný řidič pod vlivem alkoholu nebo drog.

Cílem opatření byla prevence a zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Autobusová doprava je důležitou součástí veřejného provozu, a proto je nezbytné, aby byla provozována v souladu s právními předpisy a s maximálním ohledem na bezpečnost cestujících.

Policie bude v obdobných kontrolách pokračovat i nadále. Děkujeme všech řidičům, kteří přistupují ke své práci zodpovědně a přispívají tak k bezpečnému provozu na našich silnicích.

por. Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník
7.11.2025

