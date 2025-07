Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Ve správný čas na správném místě

MĚLNICKO - Policisté poskytovali pomoc 2leté holčičce.

Celkem běžný den ve službě se náhle změnil, když policisté z obvodního oddělení Neratovice vyjeli na oznámení o vloupání do osobního vozidla. Při cestě na zmíněnou událost jeli policisté po silnici 1/9 ve směru na Neratovice.



Při jízdě si všimli zastaveného vozidla u krajnice se zapnutými výstražnými světly. Když se k vozidlu přiblížili, uviděli, že z vozidla náhle vybíhá muž, otevírá zadní dveře a ze sedačky vytahuje bezvládně dětské tělíčko. Policisté prap. Michal Novák a nstržm. Daniel Zambo ani na vteřinu nezaváhali, ihned u vozidla zastavili a od muže, který držel v náručí malou dívku začali zjišťovat, co se jí stalo.



Holčička byla v bezvědomí a výrazně modrá. Otec dívky byl samozřejmě velice rozrušen a policistům ihned sdělil, že jeho dcera během jízdy začala zvracet, následně ztratila vědomí, přestávala reagovat, dýchat a začala modrat. Policisté na nic nečekali a okamžitě začali dívce poskytovat první pomoc, položili ji na zem do vodorovné polohy, zkontrolovali jí dutinu ústní, zda se v ní nemá zvratky nebo jiné překážky a ihned provedli zprůchodnění dýchacích cest pomocí záklonu hlavy a předsazení čelisti. Poté stále kontrolovali dýchací pohyby, srdeční frekvenci a barvu kůže. Po několika sekundách se dvouletá Beátka poprvé zřetelně a hluboce nadechla, což nasvědčovalo o zprůchodní dýchacích cest. Kolegové Michal a Daniel dívku stále kontrolovali, oslovovali jí a ta po několika vteřinách začala otevírat oči. Po celou dobu současně probíhal hovor otce s operátorem tísňové linky zdravotnické záchranné služby, který poskytoval policistům potřebné instrukce.



Zanedlouho se na místo dostavila i zdravotnická záchranná služba, kterou muž již za jízdy přivolal. Zdravotníci si dívenku převzali do péče a převezli jí do nemocnice v Mladé Boleslavi na další vyšetření. Policisté byli ve správný čas na správném místě a podařilo se jim pomoci vyděšenému otci poskytnout jeho dceři první pomoc. Dvouletá dívka je naštěstí po celém incidentu v pořádku a zdravá.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

3. července 2025

