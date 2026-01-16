Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pozor na podvody na internetu!!!
I přes četná varování, kriminalita v kyberprostoru stále stoupá. Podvodníci ve svém jednání přitvrzují a mnohdy poškozeným i vyhrožují, že pokud věc oznámí, sami se stanou podezřelými. V poslední době se jedná především o případy, kdy se vydávají za falešné bankéře/policisty či lákají své oběti na výhodné investice do kryptoměn.
Falešný bankéř
Z banky Vám zavolá „bankéř“, že máte napadený účet či si někdo na Vás chce vzít úvěr. Abyste ochránili své finance, musíte je IHNED vyzvednout a vložit na nový účet či do bitcoinmatu. POZOR! Skutečný bankéř toto po Vás chtít nikdy nebude. A jak si věc ověřit? Hovor ukončete a zavolejte zpět na dané telefonní číslo. Ve většině případů Vám hovor již nikdo nezvedne. Případně zavolejte do své banky a sdělenou informaci si prověřte.
Falešný policista/bankéř
Podvodníci používají skutečná jména policistů, která jsou na internetu běžně dohledatelná. Zavolají Vám, že si někdo chce vzít na Vás úvěr. Aby Vás přesvědčili, že jsou „skuteční policisté“ zašlou Vám na whatsapp kopii služebního průkazu, předvolání k výslechu a vyhlášení pátrání po osobě, která o úvěr žádala. Vše vypadá věrohodně. POZOR! Takto policie NIKDY nepostupuje. Vzápětí Vám zavolají znovu s tím, že Vás přepojí do banky nebo se Vám ozve sám bankéř. Ten Vám sdělí, že si máte vzít IHNED úvěr na nejvyšší možnou částku, aby si údajný podvodník na Vás již nemohl úvěr vzít. Peníze pak přepošlete na nově založený účet, vložíte do bitcoinmatu či je předáte na smluveném místě „policistovi/bankéřovi“. Podvodník vytváří na poškozeného velký psychický nátlak, celá „akce“ mnohdy trvá několik hodin. A jak se bránit? Policie Vám nikdy nebude posílat kopii odznaku na whatsapp a nebude Vás přepojovat na bankéře. Po falešném policistovi chtějte vědět v jakém místě slouží. Hovor zavěste a zavolejte na dané obvodní, místní oddělení a informace si ověřte. Věřte, že Vám potvrdí, že se jedná o podvod.
Výhodné investice do kryptoměn
Na e-mail obdržíte SUPER výhodnou nabídku na nákup kryptoměn nebo informaci, že v minulosti jste investoval do bitcoinů a nyní máte v peněžence již pěkný obnos (např. 5.000USD). Nebo Vám zavolá „investiční makléř“ s touto informací. Následně budete vyzváni ke stažení aplikace např. Anydesk, Teamviewer, Revolut apod. do počítače, notebooku či telefonu, aby Vám mohl ten „dobrodinec“ peníze zaslat. JSTE SI JISTI, CO SI DO SVÉHO PŘÍSTROJE STAHUJETE??? POZOR, může se jednat o podvod a nainstalováním doporučené aplikace, dáváte cizímu člověku neomezený přístup do vašeho zařízení, ve kterém si bude moci dělat, co chce – převádět peníze, komunikovat s Vašimi přáteli ……
A jak nenaletět podvodníkům? Zachovejte klid. Přemýšlejte, nevěřte všemu a informace si vždy ověřte.
por.Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník
16.1.2026