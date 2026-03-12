Policie České republiky  

Bez pásu ani metr!

Bezpečnostní pás může rozhodnout o životě. Připomněli jsme to při dopravní akci. 

Policisté se pravidelně zaměřují na kontrolu používání bezpečnostních pásů. Přestože jde o základní a velmi jednoduché bezpečnostní opatření, stále se setkáváme s řidiči i spolujezdci, kteří pás nepoužívají. Proto se v úterý 10.3.2026 mělničtí policisté zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřené na (ne)používání bezpečnostních pásů ve vozidlech.

Během kontrol zastavovali řidiče osobních vozidel i dodávek a zaměřovali se nejen na řidiče, ale také na spolujezdce na předních i zadních sedadlech. Mnoho lidí si totiž stále myslí, že na zadních sedadlech pás není tak důležitý. Opak je ale pravdou. Celkem zkontrolovali 100 vozidel a zjistili 36 přestupků, které byly vyřízeny pokutou v příkazním řízení. Z toho 9 přestupků bylo za nepoužití bezpečnostního pásu.

Bezpečnostní pás je jedním z nejúčinnějších prvků pasivní bezpečnosti ve vozidle. Při dopravní nehodě dokáže výrazně snížit riziko těžkého zranění nebo smrti. V okamžiku nárazu působí na lidské tělo obrovské síly. Pokud člověk není připoutaný, jeho tělo se nekontrolovaně pohybuje po interiéru vozidla nebo může být dokonce vymrštěno ven z vozidla.

Použití bezpečnostního pásu může předejít například:

  • nárazu hlavy do čelního skla nebo palubní desky,
  • vymrštění osoby z vozidla při nárazu nebo převrácení,
  • vážným poraněním páteře a vnitřních orgánů,
  • zranění dalších osob ve vozidle.

Velmi důležité je připomenout, že nepřipoutaný cestující na zadním sedadle může při nehodě ohrozit i osoby sedící před ním. Při nárazu totiž působí na jeho tělo několikanásobek vlastní hmotnosti a může tak doslova „narazit“ do řidiče nebo spolujezdce před sebou.

Připoutání přitom zabere jen několik vteřin. Tyto vteřiny však mohou v krizové situaci rozhodnout o životě nebo smrti.

Pamatujte, že bezpečnostní pás není jen povinnost daná zákonem. Je to především jednoduchý způsob, jak chránit vlastní zdraví a život.

por. Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník
12.3.2026

