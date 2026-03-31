Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Vyzkoušejte si policejní fyzičky v Lounech
Pokud fyzické testy splníte, získáte certifikát platný 18 měsíců.
FYZIČKY V sobotu 20. června 2026 v 15:00 hod. se v rámci akce BeFit (Memoriál Petry Hézlové) v areálu lounského výstaviště budou konat fyzické testy na(ne)čisto. Pokud někoho z Vás zajímá, zda máte na to pokořit fyzické testy, neváhejte a přijďte se za námi podívat. Každý, kdo testy splní, získá od nás certifikát platný 18 měsíců, který lze uplatnit právě při přijímacím řízení k Policii České republiky.
Svou účast registrujte na e-mailu: daniela.segedi@pcr.cz, ať víme, s kým můžeme počítat.
Co znamenají fyzické testy na(ne)čisto?
Jsou to právě ty fyzické testy, které musí podstoupit každý uchazeč, který se hlásí do služebního poměru k PČR. Při této akci se ale do přijímacího řízení k PČR hlásit nemusíte. Stačí potvrdit účast na mail, který je uvedený výše a přijít.
Co obnáší policejní fyzičky?
To se dozvíte zde.
Kdo může přijít?
Kdokoliv, kdo si věří, že v testu obstojí.
Kde máte čekat?
Sraz je u hlavní brány před areálem výstaviště, a to v 15:00 hod., tam si Vás vyzvedneme.
Co s sebou?
Nejlépe sportovní oblečení, vhodnou obuv a pití.
31. března 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje