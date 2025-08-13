Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Mezinárodní policejní spolupráce
Společná dopravní kontrola českých a německých policistů proběhla tentokrát na parkovišti u německého Zschopau.
V rámci mezinárodní policejní spolupráce se v úterý odpoledne policisté Dálničního oddělení Postoloprty podíleli na velké dopravní kontrole na parkovišti u spolkové silnice B174 v blízkosti města Zschopau. Kontroly byly zaměřeny na komerční a nákladní dopravu (vážení vozidel, dodržování „sociálních předpisů“ – dohod AETR a ADR) a uskutečnily se ve spolupráci s dopravními policisty Policejního ředitelství Chemnitz. Poté, co němečtí kolegové zastavili vozidlo s českým řidičem, provedli kontrolu společně s českými policisty.
Cílem těchto společných akcí je nejen překonání případné jazykové bariéry při kontrolách zahraničních vozidel, ale i vzájemná výměna zkušeností mezi zúčastněnými policisty. Další společné kontroly, které probíhají několikrát do roka v Německu i Česku, jsou plánovány na podzim.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
13. srpna 2025