Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Výzva
Osoba na fotografii může policistům pomoci.
Litoměřičtí policisté žádají veřejnost o spolupráci při pátrání po neznámé osobě, která se měla pohybovat v místech, kde došlo k protiprávnímu jednání charakteru majetkové trestné činnosti. Svědectví této osoby je pro policisty důležité. Mohla by pomoci objasnit důležité skutečnosti a přispět k řádnému objasnění věci.
Svědci a případně i osoba z fotografie, nechť se ozvou policistům na lince 158, nebo mohou volat přímo na litoměřické obvodní oddělení na tel. č. 974 436 651. Za pomoc děkujeme.
28. srpna 2025
prap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje