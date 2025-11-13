Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Výsledky dopravního opatření
Někteří kontrolovaní řidiči sešlápli pedál plynu o trochu víc…
Ve středu 12. listopadu 2025 probíhalo v litoměřickém okrese dopravní opatření zaměřené na dodržování pravidel silničního provozu. Policisté kontrolovali zákonem stanovené povinnosti jako zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek před jízdou a během ní, neopominuli kontrolu technického stavu vozidel, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a dodržování dalších předpisů stanovených platnou legislativou. Opatření pak bylo více zaměřeno na dodržování stanovených rychlostních limitů.
Policisté během opatření zkontrolovali několik desítek vozidel a zjistili 25 dopravních přestupků. Na místě byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 27 100 korun.
U 22 řidičů šlo o stejné přestupkové jednání, kterým bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti. Jedno vozidlo se nacházelo v nevyhovujícím technickém stavu a jeden řidič nepředložil doklad o pojištění odpovědnosti.
Závažnějším jednáním dvou řidičů, kdy se jednalo o pozitivní orientační test na návykové látky, se bude dále ve správním řízení zabývat příslušný úřad.
Kontroly probíhaly na území celého okresu, ale nejvíce řidičů překračujících rychlostní limity, policisté zastavili tentokrát na Libochovicku.
Obdobné akce budou probíhat i v příštích dnech. Ilustrační foto
13. listopadu 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje