Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Výsledky dopravní akce ROADPOL
Policisté se více věnovali cyklistům i řidičům elektrokoloběžek.
Ve dnech 2. až 4. června 2026 proběhla na Litoměřicku celorepubliková dopravně bezpečnostní akce ROADPOL se zaměřením především na cyklisty, uživatele osobních přepravníků, koloběžek a elektrokoloběžek.
Dopravní policisté kontrolovali zejména dodržování pravidel silničního provozu těmito účastníky.
Současně pátrali po hledaných osobách a vozidlech.
Zaměřili se také na ostatní účastníky silničního provozu a kontrolovali dodržování stanovených rychlostních limitů, technický stav vozidel, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů před jízdou a během ní i plnění dalších povinností vyplývajících ze zákona o silničním provozu.
Hlídky během akce provedly celkem 72 kontrol a zjistily 23 přestupků.
Policisté na místě řešili přestupkové jednání čtyř chodců, kteří nesprávně přecházeli pozemní komunikace a železniční přejezdy.
Naopak kontroly cyklistů a uživatelů koloběžek dopadly téměř na výbornou.
Dále policisté zjistili sedm případů překročení nejvyšší povolené rychlosti. Dvě kontrolovaná vozidla byla v nevyhovujícím technickém stavu, jeden z řidičů během jízdy držel v ruce telefonní přístroj a ve dvou případech byl zjištěn nesprávný způsob jízdy. Jeden z řidičů nepředložil doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a u dalšího byl orientačním testem potvrzen pozitivní výsledek na přítomnost návykových látek.
V ostatních případech se jednalo např. o chybějící doklady či jiné porušení zákona.
Obdobné akce budou probíhat i v následujících dnech.
Dne 5. června 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje