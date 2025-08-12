Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Tragická dopravní nehoda
U obce Střížovice došlo k tragické dopravní nehodě.
Dnes v pondělí 8. prosince 2025 krátce po 11:26 hodině došlo v katastru obce Střížovice k tragické dopravní nehodě na pozemní komunikaci III/2691. Podle dostupných informací havarovalo dosud neustanovené osobní vozidlo hybridního typu, které po nárazu začalo hořet.
Po uhašení plamenů nalezly zasahující jednotky ve voze blíže neidentifikovanou osobu bez známek života. Identita oběti zatím nebyla určena a bude předmětem dalšího zkoumání. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému, které prováděly nejen hasební práce, ale i zabezpečení okolí a prvotní šetření.
Komunikace zůstává zcela uzavřena, doprava je odkláněna po stanovené objízdné trase a pohyb v místě řídí příslušníci IZS.
Příčina tragické události ani přesné okolnosti nehody zatím nejsou známy. Vyšetřovatelé pokračují v podrobném šetření, které má objasnit, co přesně se stalo a co předcházelo požáru vozidla.
08. 12. 2025
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje