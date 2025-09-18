Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Taktické cvičení složek IZS

Výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení. 

Ve středu 17. září 2025 proběhlo v Lovosicích taktické cvičení složek integrovaného
záchranného systému, kterého se účastnily také 20 desítky policistů Územního odboru Litoměřice. Při cvičení byla simulována situace, kdy zdravotnické zařízení přijímá pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc.

Cvičení proběhlo pod velením HZS ÚO Litoměřice ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, Krajskou hygienickou stanicí, MP Lovosice a úředníků města Lovosice.

Cílem cvičení bylo prověřit součinnost složek IZS a schopnost zvládnout tento typ mimořádné události. Pro všechny složky jsou taktická cvičení cenným získáváním zkušeností pro případ, že by obdobná situace nastala ve skutečnosti.

18. září 2025
prap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

Odkazy do noveho okna

1

Detailní náhled

2

Detailní náhled

3

Detailní náhled

4

Detailní náhled

5

Detailní náhled

6

Detailní náhled

7

Detailní náhled

8

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 