Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Taktické cvičení složek IZS
Výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení.
Ve středu 17. září 2025 proběhlo v Lovosicích taktické cvičení složek integrovaného
záchranného systému, kterého se účastnily také 20 desítky policistů Územního odboru Litoměřice. Při cvičení byla simulována situace, kdy zdravotnické zařízení přijímá pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc.
Cvičení proběhlo pod velením HZS ÚO Litoměřice ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, Krajskou hygienickou stanicí, MP Lovosice a úředníků města Lovosice.
Cílem cvičení bylo prověřit součinnost složek IZS a schopnost zvládnout tento typ mimořádné události. Pro všechny složky jsou taktická cvičení cenným získáváním zkušeností pro případ, že by obdobná situace nastala ve skutečnosti.
18. září 2025
prap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje