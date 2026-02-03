Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Poznáváte ženu na fotografii?
Policisté žádají o pomoc veřejnost…
Litoměřičtí policisté žádají veřejnost o spolupráci při pátrání po neznámé ženě, která se měla nacházet v místech, kde došlo k protiprávnímu jednání. Může jim pomoci objasnit důležité skutečnosti a přispět k řádnému objasnění věcí souvisejících s majetkovou trestnou činností.
Svědci a případně i osoba z fotografie, nechť se ozvou policistům přímo na litoměřické obvodní oddělení na tel. č. 974 436 651, nebo na bezplatnou linku 158.
Za pomoc děkujeme.
3. února 2026
prap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje