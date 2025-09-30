Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Poznáváte osoby na fotografiích?
Mohou pomoci objasnit důležité skutečnosti…
Litoměřičtí policisté žádají veřejnost o spolupráci při pátrání po svědcích na přiložených fotografiích, kteří by jim mohli pomoci objasnit důležité skutečnosti a přispět k řádnému objasnění věcí, za kterých mělo dojít k protiprávnímu jednání v souvislosti s majetkovou trestnou činností.
Svědci a případně i osoby z fotografie, nechť se ozvou policistům na lince 158, nebo mohou volat přímo na litoměřické obvodní oddělení na tel. 974 436 656. Za pomoc děkujeme.
30. září 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje