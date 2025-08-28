Policie České republiky  

Poznáváte osoby na fotografii?

Policistům mohou pomoci svým svědectvím… 

Litoměřičtí policisté žádají veřejnost o spolupráci při pátrání po neznámých osobách, které se měly pohybovat v místech, kde došlo k protiprávnímu jednání charakteru majetkové trestné činnosti. Svědectví těchto osob je pro policisty důležité. Mohlo by pomoci objasnit důležité skutečnosti a přispět k řádnému objasnění věci.

Svědci a případně i osoby z fotografie, nechť se ozvou policistům na lince 158, nebo mohou volat přímo na litoměřické obvodní oddělení na tel. č. 974 436 651. Za pomoc děkujeme.

28. srpna 2025
prap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

