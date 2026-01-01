Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pomozte v pátrání po pohřešovaném muži
LITOMĚŘICKO - Litoměřičtí policisté pátrají po 46letém muži.
Litoměřičtí policisté dne 3. 4. 2026 přijali oznámení o pohřešování 46letého muže. Muž byl naposledy viděn dne 2. 4. 2026 v obci Zahořany, okres Litoměřice, odkud následně odjel do zaměstnání svým vozidlem. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Dne 3. 4. 2026 bylo jeho vozidlo nalezeno zaparkované v Ústí nad Labem. Ve vozidle byl rovněž nalezen jeho mobilní telefon. Pohřešovaný muž by měl mít na sobě zelenou prošívanou bundu a obuv značky Skechers.
Vzhledem k jeho tíživé životní situaci existuje důvodná obava o jeho život a zdraví. Dosud se policistům provedenými prověrkami a nasazenými dostupnými pátracími prostředky nepodařilo pohřešovaného nalézt.
Žádáme veřejnost o pomoc.
Pokud má kdokoliv jakékoliv informace k výskytu nebo pobytu pohřešovaného muže, nechť je neprodleně sdělí Policii České republiky na kterékoliv služebně nebo na tísňové lince 158.
Více informací k pohřešovanému muži naleznete v přiloženém odkazu. V případe, že již odkaz není aktivní, tak byl pohřeošavný muž vypátrán.
Děkujeme za spolupráci.
Ústí nad Labem 4. dubna 2026
por. mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje